Северинсен: идея Януковича должна «пройти» Венецианскую комиссию

Бывший содокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине (в 1995-2007 гг.) Ханна СЕВЕРИНСЕН считает, что предлагаемый Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ законопроект относительно судебной реформы должен получить заключение Венецианской комиссии.

Об этом говорится в заявлении Х.СЕВЕРИНСЕН по поводу судебной реформы в Украине, переданном УНИАН.

“Я ознакомилась с предложениями относительно судебной реформы, которые подал Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ. Они назрели уже давно, но, к величайшему сожалению, есть пакет вопросов, которые вызывают серьезную обеспокоенность”, - отмечает бывший докладчик ПАСЕ.

“Первое и самое главное, реформа ограничивается изменениями в законы и не затрагивает положения Конституции, несмотря на многочисленные рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Венецианской комиссии”, - отмечает Х.СЕВЕРИНСЕН и добавляет: “Любая реформа без изменений в Конституцию с точки зрения судоустройства будет несовершенной и незавершенной”.

Во-вторых, отмечает она, “законопроектом предлагается дальнейшее расширение полномочий Высшего совета юстиции – разрешить ему назначать и освобождать председателей судов. С действующим составом ВСЮ это может уничтожить независимость судов. В-третьих, законопроектом предлагается установить малое количество членов совета судей, при этом они будут иметь широкие полномочия, включая назначение председателя Государственной судебной администрации. Это может привести к созданию контроля над Советом Судей путем манипулирования с выбором ее членов. В-четвертых, необходимо изучить вопрос относительно дальнейшей специализации судебной системы и радикального уменьшения полномочий Верховного Суда, что не было поддержано в заключении Венецианской комиссии относительно предыдущего законопроекта по судебной реформе в марте 2010 г.”.

По убеждению Х.СЕВЕРИНСЕН, “главным является то, что законопроект, предложенный Президентом, должен пройти полную процедуру рассмотрения парламентом, а не быть принят в спешке, как это случилось недавно с изменениями, касающимися закона о Высшем совете юстиции. Перед окончательным утверждением парламентом закон должен быть представлен на рассмотрение Венецианской комиссии, а ее рекомендации должны быть учтены”.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде 31 мая 2010 года был зарегистрирован проект закона о судоустройстве и статусе судей, поданный Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ.

31 мая на заседании рабочей группы по вопросам судебной реформы Президент заявил, что принятие и реализация положений проекта нового закона о судоустройстве и статусе судей станет основой дальнейшего проведения реформы судопроизводства.