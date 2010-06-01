Януковича просят ветировать закон о новых налогах

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой не подписывать закон, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс (№6337), вернуть его в Верховную Раду Украины с предложениями удалить из документа нормы, увеличивающие давление чиновников на предпринимателей.

Об этом говорится в ее письме Президенту, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета промполитики.

«Правовые нормы, содержащиеся в законе, создают дополнительную административную, фискальную и финансовую нагрузку на предпринимателей», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, в 2 раза увеличиваются сроки очередных и внеочередных налоговых проверок. Кроме этого, налоговые органы получили право проверки субъектов хозяйственной деятельности без предупреждения, что приведет к увеличению зависимости предпринимателей от чиновников и, как следствие, доли теневого сектора в экономике страны.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, установленное законом ограничение в 20% на включение в налоговый кредит следующего налогового периода убытков предыдущего означает потерю отечественными предприятиями около 6 млрд. грн. оборотных средств, которые можно было бы направить на их модернизацию и развитие. И это в ситуации, когда во время кризиса убытки отечественных предприятий составили 83 млрд. грн.

В письме говорится, что первая волна кризиса в банковском секторе привела к ухудшению кредитования малого и среднего бизнеса. В результате на 40% сократилось количество малых и средних предприятий, а 37% предприятий закончили год с убытками. Кризис негативно отразился и на социально-экономическом положении работников этого сектора экономики: так, средняя зарплата в малом бизнесе в 2009 г. составляла 1048 грн., тогда как средняя по стране – 1800 грн. При этом предпринимательство занимает 85% в структуре экономики Украины и его социальное значение трудно переоценить.

«Ситуация в мире свидетельствует о существенных рисках формирования второй волны экономического кризиса. Усиление давления на отечественных предпринимателей сделает их более уязвимыми перед экономическими угрозами, а, следовательно, приведет к повышению уязвимости всей экономики государства и снижению уровня жизни украинцев», – подчеркнула глава комитета Верховной Рады.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ выразила уверенность, что возвращение закона №6337 на доработку в Верховную Раду будет с благодарностью воспринято миллионами отечественных предпринимателей и работников малого и среднего бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2010 г. Верховная Рада приняла в целом Закон №6337 «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно налогообложения. На сегодня закон находится на подписании у Президента.