Винский подсказывает Азарову, кому отдать «Жуляны»

Намерение Киевского городского совета передать в аренду коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны)» является ошибкой.

Об этом идет речь в письме экс-министра транспорта и связи Украины, лидера партии «Народная власть» Иосифа Винского к премьер-министру Украины Николаю Азарову, датированному 01.06.10 г.

«Реконструкция аэродрома проведена полностью за средства Государственного бюджета, и, в соответствии с Соглашением, аэродром должен быть передан в собственность государства в управление Минтранссвязиу (соответствующее Соглашение находится в Минтранссвязи)», - отмечает Винский.

По мнению политика, «в этих условиях единственно верным решением является передача аэропорта «Жуляны» на баланс ДП «Международный аэропорт «Борисполь», менеджмент которого способен решить ключевой вопрос: профессионально управлять аэропортом «Жуляны», обеспечив его роботу в единственном комплексе».

Винский отмечает, что финансовое состояние ДП «Международный аэропорт «Борисполь» полностью позволяет ему решить вопрос строительства терминала самостоятельно.

Вместе с этим экс-министр транспорта и связи подчеркивает необходимость, «с целью системного решения вопроса привлечения инвестиций в аэропорты Украины», в кратчайшие сроки принять Воздушный кодекс, «который подготовлен в 2008 году Минтранссвязи и, что очень важно, согласован с европейскими и международными авиационными организациями».