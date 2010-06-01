Депутаты Кириленко не собираются на «лапшу от Януковича»

Группа «За Украину!» не будет присутствовать во дворце «Украина» во время оглашения обращения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к народу 3 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-конференции народный депутат, член депутатской группы «За Украину!» Ксения ЛЯПИНА.

Она отметила: «Мы считаем нецелесообразным слушать лапшу от ЯНУКОВИЧА». По ее словам, «власть научилась провозглашать речи с правильными словами». «ЯНУКОВИЧ научился читать тексты, написанные хорошими экспертами, которые очень часто пишут очень правильные и полезные вещи», - сказала К.ЛЯПИНА. По ее словам, при этом власть обещает все это сделать где-то «в отдаленном будущем».

По словам К.ЛЯПИНОЙ, в четверг члены партии «За Украину!» планируют «проведение различных общественных событий». «Какими они будут, все вы увидите. Я недаром напомнила о лапше от ЯНУКОВИЧА», - сказала К.ЛЯПИНА.