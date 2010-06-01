Коммунисты не хотят ждать лучших времен и требуют референдума

Фракция КПУ настаивает на проведении референдума и внесении изменений в Конституцию Украины относительно предоставления русскому языку статуса государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат от КПУ Игорь АЛЕКСЕЕВ.

Он отметил, что одним из основных заданий является решение вопроса о предоставлении русскому языку статуса государственного. «Мы не согласны с тем, что это решение следует откладывать до лучших времен. Тема вызрела, и даже перезрела», - отметил он.

По словам И.АЛЕКСЕЕВА, «пришло время разрубить этот гордиев узел путем проведения всеукраинского референдума».

Представитель фракции КПУ подчеркнул, что решить данный вопрос полноценно в рамках Хартии региональных языков и языков национальных меньшинств невозможно. «Более того, он несет угрозу раздела Украины по культурному признаку», - считает И.АЛЕКСЕЕВ.

Он отметил, что фракция КПУ настаивает на начале процедуры внесения изменений в Конституцию Украины и необходимости проведения референдума по данному вопросу.