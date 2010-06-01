В БЮТ пересчитали тех, кто остался верен оппозиции

10:49, 01 июня 2010
Политика
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Срок истекает сегодня

По состоянию на сегодняшний день 130 народных депутатов от БЮТ подтвердили свою готовность работать во фракции БЮТ и в оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что с целью отмежевания от депутатов-перебежчиков фракция БЮТ приняла решение до 1 июня провести перерегистрацию депутатов путем написания личного заявления о подтверждении находиться в оппозиции и во фракции БЮТ.

«По состоянию на 10 часов 1 июня перерегистрацию прошли 130 народных депутатов, избранных по нашему списку», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что срок написания соответствующих заявлений истекает сегодня и, таким образом, те, кто не написал заявления, будут считаться отказавшимися работать во фракции БЮТ.

 

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