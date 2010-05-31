В ЦИК подсказывают, как переломить ситуацию с местными выборами

Верховная Рада Украины перед назначением даты местных выборов должна принять соответствующие изменения в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА сегодня журналистам, комментируя возможность назначения местных выборов на 31 октября.

«Очередные местные выборы могут быть назначены. Но при условии непринятия изменений в Конституцию, которые бы определили возможность проведения повсеместных очередных местных выборов, такие очередные местные выборы могут состояться только там, где не проводились внеочередные выборы после 2006 года», - сказал А.МАГЕРА.

Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что в случае назначения даты местных выборов без внесения изменений в Конституцию выборы Киевского городского совета, Киевского городского председателя, а также Тернопольского областного совета не состоятся. При этом он сослался на соответствующее решение Конституционного Суда по результатам рассмотрения представления киевской городской власти об определении срока полномочий мэра Киева и Киевсовета после внеочередных выборов.

В то же время А.МАГЕРА считает, что единственной конституционной датой проведения местных выборов мало быть 30 мая 2010 года в соответствии с постановлением Верховной Рады. «К сожалению, оно (постановление) было отменено. Такое решение было неосмотрительным со стороны парламента», - считает он.

Заместитель председателя ЦИК напомнил, что по этому поводу также Конституционный Суд принял решение, согласно которому Верховная Рада, назначив дату выборов, не имеет права их отменять. «Когда ситуация полностью выходит из правового русла – или это будет осень 2010 года, это ли будет весна 2011 года – это по большому счету ситуацию не изменит, если выборы должны были состояться весной 2010 года, а они не состоялись. Единственный способ сломать эту ситуацию – это внести изменения в Конституцию. Другого правового способа не существует», - подчеркнул А.МАГЕРА.