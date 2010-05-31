Кандидат в начальники Генштаба уже заказал себе новую форму?

На должность начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины рассматривается кандидатура нынешнего первого заместителя министра обороны Григория ПЕДЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

Собеседник агентства считает маловероятной версию некоторых СМИ, что, скорее всего, на должность начальника Генерального штаба – главнокомандующего ВСУ вместо генерала армии Украины Ивана СВИДЫ, который на прошлой неделе написал рапорт об отставке, будет назначен командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Геннадий ВОРОБЬЕВ.

“Генерал-полковник ВОРОБЬЕВ в декабре прошлого года помпезно отметил День Сухопутных войск, пригласив на празднование тогдашнего премьер-министра и главного политического оппонента действующего Президента Юлию ТИМОШЕНКО, которая впервые за годы своего пребывания у власти посетила подобное мероприятие. Исходя из определенной внутренней политической конъюнктуры, это не осталось незамеченным...”, - отметил собеседник агентства.

По поводу первого заместителя министра обороны Г.ПЕДЧЕНКО источник отметил, что он активно участвовал в избирательной кампании Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Одесской области, а следовательно, после выборов занял достойное место в вертикали новой власти.

Как напомнил собеседник агентства, Г.ПЕДЧЕНКО в 2005 году был уволен с военной службы в звании генерал-лейтенанта с должности командующего войсками Южного оперативного командования. В то же время, источник подчеркнул, что не существует никаких преград, чтобы глава государства своим решением восстановил его на военной службе.

Собеседник агентства также сообщил, что Г.ПЕДЧЕНКО уже заказал себе новую генеральскую форму в военном ателье.

Как сообщал УНИАН, 28 мая генерал армии Украины И.СВИДА написал рапорт об отставке с должности начальника Генерального штаба ВСУ.

Объясняя причины такого решения, в тексте рапорта, генерал армии Украины И.СВИДА отметил: «Как офицер и ответственный человек, я готов работать в сложных условиях на укрепление обороны страны. В сложившейся ситуации я признаю право Президента реализовать его виденье путей развития Вооруженных сил. Он это будет делать с другим начальником Генерального штаба».