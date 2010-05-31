Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что несколько народных депутатов написали заявления о вхождении в состав коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Отвечая на вопрос лидера фракции Блока Литвина Игоря ШАРОВА, соответствует ли действительности информация о том, что народный депутат Юрий ГРЫМЧАК написал заявление о вхождении в коалицию, В.ЛИТВИН отметил, что на сегодняшний день есть «3-4 заявления о вхождении в коалицию».

«Но фамилий народных депутатов на этот момент я не знаю», - добавил он.

На реплику из зала, почему он скрывает фамилии депутатов, которые хотят войти в состав коалиции, В.ЛИТВИН ответил: «Это не тайна».

Он добавил, что объявление о вхождении народных депутатов в коалицию будет сделано на заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины передала в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Ю.ГРЫМЧАКА, который входит в фракцию “Наша Украина – Народная самооборона”, а также Андрея ПАРУБИЯ (фракция НУ-НС), которых обвиняют в незаконном влиянии на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).

Справка УНИАН. 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер В.ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева после этого возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины.