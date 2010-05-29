Объективность проведения ВНО будут контролировать силовики

Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО поручил силовым органам проконтролировать объективность проведения внешнего независимого оценивания знаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМИНОЖЕНКО сообщил сегодня журналистам в Буче Киевской области.

«Я дал поручение силовым органам все сделать, чтобы было объективно, невмешательство в тайну сдачи тестов, чтобы, не дай Бог, не было влияния и давления. Для этого работают наши силовые ведомства», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

При этом вице-премьер заметил, что силовые структуры контролируют не только конфиденциальность проведения оценки знаний, но и объективность в последующем процессе обучения.