Объективность проведения ВНО будут контролировать силовики
09:33, 29 мая 2010Политика
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Семиноженко дал поручение
Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО поручил силовым органам проконтролировать объективность проведения внешнего независимого оценивания знаний.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМИНОЖЕНКО сообщил сегодня журналистам в Буче Киевской области.
«Я дал поручение силовым органам все сделать, чтобы было объективно, невмешательство в тайну сдачи тестов, чтобы, не дай Бог, не было влияния и давления. Для этого работают наши силовые ведомства», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.
При этом вице-премьер заметил, что силовые структуры контролируют не только конфиденциальность проведения оценки знаний, но и объективность в последующем процессе обучения.
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