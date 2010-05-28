У Яценюка озаботились коррупцией в «бланочном бизнесе»

В Украине продолжает действовать классическая коррупционная схема в изготовлении бланков ценных бумаг и документов строгой отчетности.

Об этом заявил координатор направления «Страна без коррупции» Правительства перемен, которое создано политической партией “Фронт перемен”, Владимир ХОМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, он отметил, что в законопроекте “о госзакупках, который готовит правительство, нет механизмов преодоления коррупции в сфере бланочного бизнеса”. По его словам, одним из основных замечаний к старой редакции этого закона, который был принят Верховной Радой и ветирован Президентом, является отсутствие “механизма преодоления системной коррупции относительно закупки защищенной краски, бумаги и других материалов, которые используются для изготовления бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности (учета)”.

В.ХОМЕНКО считает, что «связано это с тем, что в данной сфере государственных закупок функционируют монопольные компании, которые имеют развитую структуру коррупционных связей в государственных органах власти и не допускают на этот рынок других субъектов ведения хозяйства».

По его словам, в первую очередь это касается изготовления и внедрения голографических защитных элементов. Он отметил, что изготовление по завышенным в несколько раз ценам заграничных паспортов, удостоверений водителя, талонов технического осмотра автотранспортных средств, акцизных марок для табачных и алкогольных изделий и других товаров “бьет по карману простого гражданина”.

Представитель “Фронта перемен” считает, что «закупка за государственные средства материалов для изготовления указанных товаров должна осуществляться исключительно по результатам открытых тендеров с привлечением субъектов хозяйственной деятельности на конкурентных основах». По его убеждению, для этого следует принять отдельный закон в этой сфере госзакупок, что даст возможность снизить стоимость, в частности, заграничных паспортов, удостоверений водителя, акцизных марок.

В.ХОМЕНКО обращается к Кабинету министров с просьбой внести на рассмотрение Верховной Рады вместе с Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок» отдельный закон об осуществлении на конкурентных основах по результатам открытых тендеров закупки защищенной краски, бумаги и других материалов, которые используются для изготовления бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности (учета)».