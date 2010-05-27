Яценюк: учебники не должны зависеть от предвыборных программ

Лидер политической партии «Фронт перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК предложил для рассмотрения в Верховной Раде проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины по экспертизе учебных программ, учебников для системы общего среднего образования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Фронт перемен".

Данным законопроектом предусмотрено, что учебные программы и учебники для школ утверждаются центральным органом исполнительной власти в сфере образования лишь после положительного заключения научной экспертизы, проведенной Национальной академией наук Украины, и психолого-педагогической экспертизы, проведенной Национальной академией педагогических наук Украины.

А.ЯЦЕНЮК сегодня в Днепропетровске на выездном специальном заседании Правительства перемен на тему «Система образования и молодежная политика: вызовы и перспективы» подчеркнул, что в последнее время в Украине наблюдается вмешательство со стороны политиков в сферу образования - представители власти навязывают те или иные мнения по поводу содержания учебников в зависимости от политических вкусов. По его словам, это связано с тем, что все члены правительства, в частности министр образования и науки Украины, являются политическими фигурами.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «учебники, которые используются сотнями тысяч школьников, не должны зависеть от политических предвыборных программ и переписываться в связи с очередной сменой правительства”. По его словам, “это касается, в первую очередь, учебников по истории и литературе».

Выступая на заседании Правительства перемен, координатор направления «Общество знаний» Лилия ГРИНЕВИЧ отметила, что сегодня власть занимается пересмотром содержания исторического образования, фактически лоббируя интересы одной политической силы. «Мы - страна, которая разделена надвое исторически, культурно. Так сложилось. И сегодня перед нами встала задача найти и приблизиться к наименее конфликтному пространству в исторической памяти”, - сказала Л.ГРИНЕВИЧ. По ее словам, “это должны делать научные работники, а не политики”.

А.ЯЦЕНЮК выступил за привлечение к процессу образования в Украине неполитичного органа, который будет проводить научную экспертизу учебных школьных программ и учебников. Он считает, что таким органом может быть Национальная академия наук Украины. Он считает, что принятие закона парламентом Украины даст возможность “избежать переписывания учебников в связи с частыми политическими изменениями и разного рода политическими вкусами”.