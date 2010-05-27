О чем свидетельствует странный мор в Киевском зоопарке

Столичная власть не в состоянии заботиться не то что о миллионах киевлян, но и о нескольких сотнях животных в зоопарке. Об этом в интервью журналистам заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Ситуация в киевском зоопарке полностью вышла из-под контроля. В декабре погиб медведь, в марте 12 крупных птиц и зебра, в апреле – слон, о котором заботился сам Черновецкий, буквально вчера – верблюд. В это время столичное руководство лишь занимается поисками таинственных рецидивистов, которые травят животных то яйцами, то картофелем», - отметил политик.

По мнению Андриевского, странный мор животных в зоопарке свидетельствует о полной неспособности столичной власти контролировать ситуацию в городе.

«Один из крупнейших зоопарков в Европе оказался на грани исчезновения. Причинами этого может быть как банальный непрофессионализм руководства учреждения, так и преступное посягательство на его территорию. Ответ на это должны дать правоохранительные органы. В свою очередь, центральная власть обязана вмешаться в эту ситуацию и не допустить уничтожения уникального объекта», - заявил депутат.

По информации Дмитрия Андриевского, им подготовлено депутатское обращение в столичную прокуратуру относительно факта массовой гибели животных в столичном зоопарке.