В МВД обнаружили неучтенную аппаратуру для прослушки

По предварительным результатам комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства внутренних дел Украины в одном из подразделений ведомства был обнаружен комплекс, который предназначался для прослушивания разговоров по мобильным телефонам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Николай КУПЯНСКИЙ.

По его словам, официально МВД приобрело 9 таких комплексов, а после соответствующего указа Президента Украины, который был выдан в ноябре 2005 года, в подчинение СБУ было передано 17.

По данным Н.КУПЯНСКОГО, этот комплекс был обнаружен в одном из подразделений министерства, который занимается оперативно-розыскной деятельностью.

Как отметил заместитель министра, комплекс был изготовлен в 2003 году, сейчас проверяется как он использовался и почему не был передан после президентского указа.

По словам Н.КУПЯНСКОГО, министерством уже составлены документы о передаче этого комплекса в СБУ.

Как сообщал УНИАН, во время отчета в ВР 23 февраля министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заявил о наличии значительных финансовых нарушений в использовании бюджетных средств бывшим руководством МВД Украины.

В частности, по его словам, по результатам проверки о наличии специальных комплексов для прослушивания “выяснилось, что МВД купило за счет государственных средств только 10 таких комплексов, а в СБУ передано 17». По мнению министра, это свидетельствует о возможном использовании других источников финансирования, а «отсюда и возможность несанкционированной закупки и использования этих комплексов, в том числе и в интересах отдельных политических сил».