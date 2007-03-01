Анна Герман: мои дети мечтают, чтобы я поскорее ушла из политики

Во время чата на Корреспондент.netнародный депутат от Партии регионов, советник премьер-министра Украины Анна Герман , отвечая на вопрос, будет ли она продолжать борьбу за лишение депутатских полномочий нардепа Партии Регионов Калашникова, сказала:

«Донецкие научили меня отвечать за свои слова. Я обещала, что если политическая сила не накажет Калашникова, то я сдам свой мандат. Но его наказали, ему сделали выговор. Я не хотела, чтобы его распяли, я хотела, чтобы он понял , что так поступать нельзя. Но он не понял. Я надеюсь, что случай с Калашниковым у нас больше не повторится».

Герман знает, что многие, мягко говоря, не любят ее: «Мне даже вчера муж сказал: "Тебя или очень любят, или ненавидят". Люди всегда ненавидят тех, кто пытается идти против течения и не обращает внимания ни на что. Еще в детстве были подобные ситуации… когда мама говорила: "Что люди скажут"? Но я все делала вопреки и говорила, что мне все равно. Мне интересно жить, меня мало интересует мнение большинства обо мне».

В то же время, призналась советник премьера, ее дети мечтают о том, чтобы Анна Герман поскорее оставила политику. «Они не любят телевидение, не любят, когда я хожу на прямые эфиры, когда видят интервью мои в прессе. Их от этого очень оттолкнул 2005 год - когда им совали повестки на привод меня в Генпрокуратуру в школе на глазах у всех детей, когда меня обливали грязью на всех каналах и в интернете. Это оставило отпечаток на их сознании. Оба моих сына мечтают, чтобы я поскорее ушла из политики».

А еще Герман добавила, что никогда не задумывалась над тем, чувствует она себя женщиной или мужчиной. Зато четко знает, что «каждая женщина должна знать четыре вещи: выглядеть как девушка, вести себя как дама, мыслить как мужчина и работать как лошадь. Иногда мне удается отвечать всем компонентам».