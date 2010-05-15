Кириленко заявляет, что в Украине происходят “политические репрессии”

Народный депутат, лидер депгруппы “За Украину” Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что в Украине происходят “политические репрессии”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала “Интер”.

По убеждению В.КИРИЛЕНКО, свидетельством этого является возбуждение уголовных дел против народных депутатов от оппозиции Андрея ПАРУБИЯ и Юрия ГРЫМЧАКА. Он отметил, что, в то же время, нет никаких уголовных дел против тех представителей властных фракций, которые применяли “грубую физическую силу” к представителям оппозиции, нанеся им серьезные травмы.

В.КИРИЛЕНКО считает, что Украину, “скорее всего, ожидает национальное движение сопротивления”. По его словам, речь идет не только о наличии власти и оппозиции в парламенте, но и о том, что в “национальном движении сопротивления должны объединиться, в частности, и студенческие организации, и профсоюзы, просто активные люди”.

“Мы выходим на ситуацию, когда даже не в парламенте будет решаться судьба оппозиционных сил”, - отметил В.КИРИЛЕНКО. При этом он добавил, что коалиция в парламенте не хочет прислушиваться к оппозиции, поддерживать предложенные ею законопроекты, поэтому необходимо проводить работу вне парламента, объясняя людям свою позицию.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля во ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

14 мая в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что в ходе расследования этого дела следователями прокуратуры возбуждено уголовное дело против народных депутатов Украины Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать исполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины). Уголовным кодексом Украины за данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, отметили в пресс-службе ведомства.