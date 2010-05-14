В ВР утвердили смету - полоская белье и пуская слюну

Парламент принял постановление «О смете Верховной Рады Украины на 2010 год».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие документа проголосовали 238 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

Документ был принят без обсуждения.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что показатели, предусмотренные сметой, предусмотрены в госбюджете на текущий год. Он отметил, что принятие сметы ВР - это, в сущности, «формальная процедура».

В то же время народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий КАРМАЗИН заявил, что депутатам не предоставили для ознакомления этот проект сметы.

«Депутаты являются подсобным материалом у многих работников секретариата - нам вообще не дают смету», - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО отметил, что председатель ВР пытается «протащить смету, как кота в мешке, без обсуждения». По словам О.ЛЯШКО, он также не смог ознакомиться с проектом сметы ВР. При этом депутат добавил, что сметой предусмотрено несколько миллионов гривень на «вояжи, перелеты» В.ЛИТВИНА.

«Для чего вам столько, почему бы вам не летать в заграничные командировки рейсовыми самолетами, почему бы вам не сократить количество машин охраны, которая за вами ездит, почему бы вам не сократить количество охраны, которая вас охраняет за государственные средства, почему бы вам государственную дачу не сдать, если у вас есть частный дом, для чего живете на государственной даче и тратите деньги», - спросил О.ЛЯШКО.

В ответ председатель ВР отметил, что «если мы считаем нужным здесь уничтожать друг друга, то давайте демонстрировать ту принципиальную выборочную позицию, которую только что продемонстрировал один из народных депутатов».

«Нужно было пойти и демонстрировать эту принципиальную позицию по отношению к премьер-министру Украины... Почему-то молчали, набрали в рот воды, потому что была кормушка, а теперь начинают демонстрировать принципиальность», - сказал председатель ВР.

Он подчеркнул, что хочет приложить все усилия до того, чтобы парламент работал.

«Если вы хотите на всю страну полоскать это белье, то это значит, что у некоторых людей нет совести», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что работники аппарата ВР нередко выполняет работу за народных депутатов, «которые не читают законов».

«А слюну пускать и обвинять не нужно, нужно самому не ездить на «Майбахе», и сказать, за какие средства заработал этот «Майбах», - сказал В.ЛИТВИН, обращаясь к О.ЛЯШКО.