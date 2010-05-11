Янукович о местных выборах, солдатах партии и мнении общин

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что выборы в местные органы власти не должны проводиться по пропорциональной системе и закрытым партийным спискам и ожидает до 1 августа предложений по изменению избирательного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время первого заседания Совета регионов, которое состоялось сегодня в Администрации Президента.

«Система выборов по закрытым партийным спискам не оправдала себя на местном уровне. Депутаты местного совета – это представитель своей территориальной общины, а не солдат какой-либо политической партии», - заявил глава государства.

В связи с этим он отметил необходимость разработки и принятия нового законодательства о местных выборах.

«Но это не должно решаться исключительно центром. Нам важно услышать мнение региональных территориальных общин», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Обращаясь к присутствовавшим на совещании руководителям местных органов власти, Президент заявил, что ожидает от них не позднее 1 августа предложений по системе организации и проведения местных выборов.