В Сумской области создали "липовый" Комитет защиты Украины?

Сумская областная организация политической партии «Народная самооборона» заявляет о создании “липового” Комитета защиты Украины в регионе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, поводом для такого заявления стало сообщение о том, что 9 мая, в день Победы, в Сумах в помещении областного общества «Просвита» представители областных оппозиционных политических сил и представители ряда общественных организаций объединились в общественное движение «Комитет защиты Украины».

В сообщении для СМИ говорится, что на учредительном собрании относительно организации движения якобы «присутствовали известные в крае общественные деятели, а также руководители свыше 20 областных подразделений политических партий и общественных организаций», в том числе и партии «Народная самооборона». “Однако представители нашей политической силы не только не были приглашены на это мероприятие, если оно действительно состоялось, но и не были проинформированы об организационных моментах создания «Комитета защиты Украины» в регионе его инициаторами”, - отметили в “Народной самообороне”.

Кроме того, добавили в “самообороне”, им стало известно, что руководители некоторых организаций, «записанных» в Сумской области в «Комитет…», также не были приглашены на «учредительное собрание».

Комментируя эти события, председатель Сумской областной организации политической партии «Народная самооборона» Иван БОРШОШ подчеркнул, что лично он «удивлен и взволнован» произошедшим.

«Создается впечатление, что экс-заместитель главы Сумской облгосадминистрации Олег МЕДУНИЦЯ, который вроде бы возглавил оргкомитет, заруководился и уже стал самого себя назначать на разные «должности». Досадно, что хорошее по замыслу дело начинает в Сумской области строиться на лжи и фальши. Считаю необходимым проведением реального учредительного собрания общественного движения региона «Комитет защиты Украины», ведь вопрос о его руководителе – не главное, главное – действенность и результат...», - сказал И.БОРШОШ.