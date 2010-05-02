СМИ: ЧФ РФ будет арендовать землю в Крыму незаконно

Аренда земельных участков в Крыму, используемых Черноморским флотом РФ, будет происходить на основании одного «комплексного» договора, что входит в противоречие с украинским законодательством. Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

Дискуссия по этому поводу продолжалась между Украиной и РФ с января 2008 года, когда МИД Украины нотой передало российской стороне сводную информацию о конфигурации и площадях земельных участков, используемых ЧФ на территории Украины.

Тогда камнем преткновения между сторонами стала методика: Украина считала, что договоры на аренду надо составлять на каждый объект и земельный участок, как того требует законодательство, на которое есть прямая ссылка в Соглашении о взаиморасчетах, а Россия настояла на том, что все нужно оформить как единый комплекс, несмотря на то, что объекты ЧФ размещены в разных частях АРК, и Земельный кодекс не предусматривает возможности аренды на подобных условиях.

По имеющейся у «ЗН» информации, украинская сторона согласилась на условия РФ.