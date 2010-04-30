Тимошенко о шутках Путина и пластилиновом Януковиче

Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО расценивает сегодняшнее предложение российского премьера Владимира ПУТИНА об объединении «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» как полное поглощение Россией Украины.

Об этом говорится в ее комментарии относительно возможного объединения «Нафтогаза Украины» и «Газпрома», сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ

“Предложение объединить «Газпром» и «Нафтогаз», которое прозвучало на встрече премьер-министров Украины и России, можно было бы рассматривать как шутку, если бы на наших глазах ежедневно не осуществлялся масштабный план ликвидации независимого государства Украина”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, начали с Крыма, а уже сегодня объявили о создании так называемых совместных предприятий на базе ключевых, жизненно важных стратегических объектов государственной собственности. “Украинско-российские СП с “Нафтогазом”, “Энергоатомом”, “Турбоатомом”, “Укртелекомом”, “Укрзализницей”, авиапромом - это не объединение усилий на партнерских принципах, а полное поглощение Россией Украины. Наш, украинский, пакет в таком «СП» будет даже не миноритарным, наша собственность будет просто растворена в бескрайних пространствах России”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она прогнозирует, что 17 мая во время визита в Киев Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА все это будет, очевидно, подписано как соглашения. “Однако решения, построенные на бесхребетности партнеров по переговорам, не создадут того прочного и стабильного основания, на котором должны базироваться отношения Украины и России”, - сказала она.

“Я понимаю, что из пластилинового ЯНУКОВИЧА можно лепить все что угодно, здесь творчество ничем не ограничено, его диагноз очевиден, это - деменция. Однако «януковичи» приходят и уходят, Украина же, ее интересы, народ – навсегда”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.