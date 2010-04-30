Азаров обещает рассмотреть «экспромт» Путина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить предложения своего российского коллеги Владимира ПУТИНА по объединению «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь премьера Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, Н.АЗАРОВ подтвердил, что этот вопрос не обсуждался в ходе заседания комитета по экономическому сотрудничеству и был фактически экспромтом.

«Ну что ж, мы экспромты будем рассматривать и изучать конкретные предложения», - процитировал В.ЛУКЬЯНЕНКО премьер-министра Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, премьер-министр РФ В.ПУТИН предложил объединить российский «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

«Я сделал еще одно предложение, над которым нужно подумать… Предлагаю объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - заявил В.ПУТИН по окончании заседания межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в Сочи.

Практически для всех присутствующих в зале данное заявление стало неожиданным.

Ряд членов межправительственного комитета сообщили УНИАН, что тема объединения НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» не обсуждалась на заседании комитета и даже не поднималась.

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения. «У нас еще будут консультации», - сказал А.МИЛЛЕР.