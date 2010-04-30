Гриценко пугает Украину военными конфликтами и терактами

После продления базирования Черноморского флота России на 25 лет для Украины значительно повысился уровень военных и террористических угроз вследствие агрессивной внутренней и внешней политики российской стороны.

Об этом в интервью интернет-изданию «Обком» заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО

«…Но кто может гарантировать, что таких ударов не будет в следующий раз, когда Россия снова пойдет из Севастополя на очередную войну? Никто, включая подписантов – ЯНУКОВИЧА и МЕДВЕДЕВА. А есть ли реальные основания для беспокойства? Есть, потому что не надуманный, а вполне реальный страх, даже ужас, уже ощутила сама Россия. Вспомним рейд Шамиля Басаева – он действовал дерзко, жестоко, ассиметрично, нанес удар по России за пределами Чечни. И были удары в ответ по Москве и другим городам России. Линии коммуникаций и командные пункты военных не смогли достать. Так били по людям, по транспортным и другим объектам. Погибли, кстати, и граждане Украины», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

При этом он подчеркнул, что «не хочет, чтобы, оставив в Украине Черноморский флот на десятилетия вперед, зная, что Россия проводит жесткую, иногда агрессивную политику (в том числе и с использованием военных средств) – чтобы из-за этого не в безопасности, а в страхе жили украинские граждане».

Политик также напомнил, что в прошлом году российский парламент принял закон, дающий право Президенту РФ применять войска за пределами России.

«В каких случаях МЕДВЕДЕВ имеет право применить войска в чужой стране? Если увидит там угрозу российским гражданам, либо российскому контингенту. А в Севастополе есть и то, и другое. Поэтому, если кто-то с целью ответного удара на российское военное вторжение (либо с провокационной целью) нанесет удар по базе в Севастополе или совершит теракт, то Украина может очутиться в зоне военного конфликта или теракта», - заявил А.ГРИЦЕНКО.