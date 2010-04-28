ПАСЕ не должна прекращать мониторинг Украины - даже наоборот

Бывший содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН убеждена, что ПАСЕ не должна прекращать мониторинг Украины.

Такое мнение она высказала в комментарии УНИАН.

«По моему мнению, ни в коем случае Парламентская ассамблея Совета Европы не должна прекращать мониторинг Украины. Напротив, сейчас даже появились новые основания для продолжения такого мониторинга», - отметила Х.СЕВЕРИНСЕН.

«Ситуация, которая сейчас сложилась в Украине, вызывает большую обеспокоенность: идет постепенное сосредоточение власти в руках одного человека – Президента. Парламентское большинство и правительство полностью подконтрольны ЯНУКОВИЧУ. Происходит систематическое нарушение Конституции», - сказала она.

Х.СЕВЕРНИСЕН также обратила отдельное внимание на проявления свертывания демократии в Украине.

«Мы также наблюдаем свертывание свободы слова и притеснения прав человека, что является угрожающим для демократии. Игнорируются права оппозиции. В ближайшее время я собираюсь обратиться к моим коллегам на этот счет, и буду настаивать на продолжении мониторинга Украины ПАСЕ», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2010 года Президент ПАСЕ Мевлют ЧАВУШОГЛУ не исключил, что в ближайшее время ассамблея прекратит мониторинг Украины.