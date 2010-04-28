Экс-министры обороны видят новые вызовы для Украины

Бывшие министры обороны Украины считают ошибкой новой власти отход от евроатлантической интеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они высказали сегодня в Киеве во время круглого стола на тему: «Новые вызовы безопасности для Украины».

В частности, Константин МОРОЗОВ, который возглавлял Министерство обороны в 1991-1993 годах, выразил убеждение, что интеграция Украины в НАТО очень необходима, подчеркнув, что на сегодняшний день Украина не имеет никаких международных гарантий безопасности.

По его словам, все существующие международные меморандумы, соглашения не дают таких гарантий, а «все, кто утверждает обратное, – или не владеют вопросом, или лукавят». По убеждению экс-министра, членство в интегрированной системе обороны позволят Украине перераспределить оборонные задачи, уменьшат бюджетную нагрузку на оборону.

При этом К.МОРОЗОВ отметил, что не может государство быть обороноспобной, имея нейтральный или внеблоковый статус. Кроме того, по убеждению экс-министра, пребывание Черноморского флота России в Крыму создает угрозы для Украины и создает препятствия для ее интеграции в Европу. “Интеграция Украины в НАТО является предпосылкой евроинтеграции Украины... Членство в НАТО необходимо и с геополитической точки зрения, и с оборонной, и с экономической и просто – с прагматичной точки зрения», - подчеркнул К.МОРОЗОВ.

В свою очередь Евгений МАРЧУК, который был министром обороны в 2003-2004 годах, заметил, что «заявление нынешнего руководства (Украины) об отходе от евроатлантического направления - это серьезная ошибка и вызов... Продление до 42-го года пребывание ЧФ России закрывает это для Украины”.

“Сегодня мы видим, как в форсированном стиле происходит дезинтеграция Украины. К чему дальше это может привести - не хочу говорить”, - сказал он.

Мнение коллег поддержал и Юрий ЕХАНУРОВ (возглавлял Минобороны в 2007-2009 годах). “Говорить сегодня о работе направленной на евроинтеграцию не приходится: Украина фактически от этого отказалась”, - сказал он, подчеркнув, что новая команда, пролонгируя соглашение о пребывании ЧФ РФ, пытается лишь убедить общество, что это даст экономическую выгоду. По его убеждению, Украину в такую ситуацию завели не в Харькове, а еще в январе прошлого года, когда были подписаны “газовые контракты”.

Кроме того, бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Сергей КИРИЧЕНКО отметил, что сегодняшняя система управления ВСУ “адаптирована уже к системам управления, которые имеют место в государствах-членах НАТО”, а поэтому ломать ее не нужно, необходимо только в разы увеличить финансирование. “Если мы в следующем году не примем кардинальных изменений в отношении Вооруженных сил, тогда государство окажется под огромной угрозой”, - сказал он.