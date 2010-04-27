У Винского говорят, что вопрос ЧФ РФ нужно было выносить на референдум

Решения, ключевыми для государства и способные вызвать большой общественный резонанс, такие как соглашение о продлении срока базирования ЧФ РФ на территории Украины, необходимо выносить на всеукраинский референдум.

Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя партии «Народная власть» Геннадий Задирко, комментируя ратификацию парламентом соглашения между Украиной и Российской Федерацией о продлении срока базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины на 25 лет.

«Такие ключевые для государства вопросы должны быть ратифицированы прежде всего народом, то есть на всеукраинском референдуме», - отметил евросоциалист.

«Кроме того, совсем не лишним было бы получить заключение Конституционного Суда, прежде чем выносить данный документ на рассмотрение парламента», - добавил народный депутат.

«В канун пленарного заседания, в понедельник, 26 апреля, на президиуме политсовета партии «Народная власть» было принято решение не голосовать за ратификацию этого соглашения как углубляющего конфронтацию в обществе и не способствующего укреплению суверенитета Украины, - сообщил Задирко. - Сегодня три наших народных депутата действовали в соответствии с этим решением».