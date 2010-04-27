Возле ВР - столкновения между оппозицией и милицией

Возле Верховной Рады Украины, где началось рассмотрение законопроекта о ратификации харьковского договора по ЧФ РФ, произошло столкновение между митингующими со стороны оппозиции и представителями правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, перед парламентом милицейский кордон, около 200 человек, сдерживает толпу, которая пыталась прорваться по улице Грушевского к зданию парламента.

Кроме того, двое милиционеров схватили одного из митингующих и хотели его задержать. Но в то время как его пытались провести через толпу людей по лестнице Мариинского парка, митингующие стали отбивать его от милиции. После небольшого столкновения задержанного милиционеры отпустили.

Сейчас вокруг ВР, в Мариинском парке, на улице Грушевского и прилегающих улицах находится несколько тысяч сторонников оппозиции.