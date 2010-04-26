Путин: мы готовы сделать Украине масштабные предложения

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН уже сегодня готов предложить Украине масштабные проекты по сотрудничеству в одной из ведущих отраслей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Мы готовы сейчас, в ходе нашей беседы, а потом и с Президентом (Виктором ЯНУКОВИЧЕМ – УНИАН), сделать некоторые масштабные предложения по совместной работе и по кооперации взаимной в одной из ведущих отраслей», - сказал В.ПУТИН.

При этом он не уточнил перед журналистами, о какой именно отрасли идет речь.

В.ПУТИН также напомнил, что на текущей неделе состоится заседание межправительственного украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству, и в ходе сегодняшней встречи с премьер-министром Украины будет обсуждаться, в том числе, и повестка дня этого мероприятия.

«Мне бы хотелось вместе с вами посмотреть на повестку дня нашей предстоящей уже большой работы и, более того, хотелось бы доложить президенту о наших планах», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь Н.АЗАРОВ отметил, что у правительств двух стран накопилось немало еще нерешенных вопросов, которые необходимо решать. «Часть значительных вопросов нам удалось уже решить с учетом взаимной выгоды и взаимному интересу, но, тем не менее, еще есть ряд проблем, о которых надо переговорить и обсудить. Поэтому мы ваш приезд приветствуем. Мы всегда рады вас видеть. И вас, и ваших коллег», - сказал Н.АЗАРОВ.

После коротких заявлений премьер-министры Украины и России продолжили встречу делегаций в закрытом режиме.

С российской стороны в переговорах также принимает участие вице-премьер Игорь СЕЧИН, с украинской стороны – вице-премьер Андрей КЛЮЕВ, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО и министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО.