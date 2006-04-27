Белорусская милиция арестовала Милинкевича

В Минске правоохранительные органы задержали экс-кандидата в президенты Беларуси, лидера объединенных демократических сил Александра МИЛИНКЕВИЧА.

Как сообщает белорусская служба радио «Свобода», А.МИЛИНКЕВИЧУ намерены предъявить обвинение в организации несанкционированного шествия от улицы Янки Купалы к Академии наук – санкционированному властями месту проведения акции «Чернобыльский шлях».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром были арестованы председатель Партии коммунистов белорусской Сергей КАЛЯКИН и лидер Партии труда Александр БУХВОСТОВ, а вечером 26 апреля - лидер Белорусского народного фронта Винцук ВЯЧОРКА.

Белорусская оппозиция провела 26 апреля акцию «Чернобыльский шлях», посвященную 20-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. По разным оценкам, в акции приняли участие от 7 до 10 тысяч человек. Власти Минска санкционировали проведение шествия и митинга у Академии Наук и на площади Бангалор, однако участники акции пытались собраться на Октябрьской площади, где 19-25 марта проходил митинг против результатов президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 19 марта.

На Октябрьской площади в Минске в апреле 2006 года состоялась церемония вступления Александра ЛУКАШЕНКО в должность президента Беларуси.