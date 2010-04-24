Оппозиция митингует возле Мариинского дворца

Возле столичного Мариинского дворца начался митинг оппозиционных сил, которые протестуют против подписания соглашения между президентами Украины и России относительно продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, оппозиционные силы смогли собрать несколько тысяч своих сторонников.

В то же время правоохранители пока не называют конкретного количества участников митинга.

На сцене митинга находятся лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО, заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, а также почти все народные депутаты от фракции БЮТ.

Кроме того, на сцене присутствуют лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО, лидер Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО, а также представители других оппозиционных партий.

Н.ТОМЕНКО, открывая митинг, заявил, что на сегодня уже у всех развеялись сомнения в том, что нынешняя власть является неукраинской.

По словам Н.ТОМЕНКО, каждый час нынешние Президент и премьер-министр работают на интересы другого государства.