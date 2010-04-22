Литвин намекнул, что Янукович играет по сценарию Тимошенко-Путина

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН исключает существование военной угрозы для Украины и мира из-за продления срока базирования Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам спикера, «с точки зрения военной угрозы, я думаю, и для Украины, и для внешнего мира это больше будет иллюзий, чем каких-то реалий».

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что в правовом отношении что касается подписания соглашения о базировании ЧФ РФ, «то здесь претензий предъявить нельзя, поскольку статья 17 Конституции Украины запрещает размещение на территории Украины иностранных военных баз, но пункт 14 Переходных положений Конституции Украины разрешает временное пребывание иностранных войск на военных базах Украины на основе соответствующих соглашений».

Он отметил, что «у меня такое впечатление создается, что политики, которые заявляют о нарушении Конституции Украины, вообще ее не читали». «Здесь доминирует политический контекст и эмоции», - считает В.ЛИТВИН.

Он отметил, что подписание соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины было предопределено тем, что в 2005 году украинская сторона инициировала в одностороннем порядке расторжение газовых соглашений, которые определяли цену на газ до 2010 года.

По убеждению В.ЛИТВИНА, каким бы образом политики не комментировали подписанное соглашение по ЧФ РФ, но этот документ «привязан к газовым соглашениям». Поэтому, по его словам, целесообразно было бы создать Временную следственную комиссию, которая бы изучила вопрос, почему в 2005 году украинской стороной было разорвано газовое соглашение, которое определяло цену на газ до 2010 года.

Как сказал В.ЛИТВИН, тогда, в 2005 году, была определена цена на газ для Украины, которая является неприемлемой для украинской экономики. Он убежден, что «нынешняя власть вынужденно следует по тому сценарию, который вольно или невольно был заложен подписанием соответствующих соглашений».

По его словам, если говорить о плате России за аренду за базирование ЧФ, то это выгодно в экономическом аспекте, поскольку задолженность Украины перед Россией за газ составляла 2 млрд. 300 млн. долларов, и теперь этот долг погашается за счет аренды украинских военных баз, на которых базируется ЧФ РФ.

В.ЛИТВИН отметил, что в политическом аспекте для России подписание соглашения по ЧФ РФ «имеет роль символа», поскольку если раньше на флоте было 1000 судов, то сегодня их 50, а «силовые установки этих кораблей до 2017 года в 2-4 раза отработают свой срок, и возникает вопрос, смогут ли они двигаться».

По его словам, Россия подписанием данного соглашения может подтверждать, что «смыслы, символы она выдержала свои, а украинская сторона имеет основания педалировать экономический фактор».

В.ЛИТВИН призвал: «Давайте отойдем от крайностей - с одной стороны сплошных аплодисментов, а с другой – сплошной тотальной критики, которая переходит в ругань, призывы к акциям протеста».

В.ЛИТВИН отметил, что те, кто сегодня критикует власть за якобы «сдачу национальных интересов», могут, «если быть прагматиками и циниками, через 5 лет победить, тогда эти соглашения - газовые и другие - разорвать».