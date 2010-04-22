Криль: Янукович накрыл россиянам щедрый стол с десертом и компотом
Лидер ЕЦ увидел "первую ласточку"
Председатель партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ заявляет, что власть должна обнародовать весь перечень уступок России за снижение цены на газ.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.
По словам И.КРИЛЯ, события последних дней показали, что стодолларовая скидка от «Газпрома» будет оплачена Украиной не только Черноморским флотом. По мнению И.КРИЛЯ, уже в ближайшее время может оказаться, что ЧФ – далеко не главная и не последняя уступка Украины северному соседу.
Политик отметил, что «еще не успели высохнуть чернила на кабальных газовых соглашениях, как стало известно о широких жестах в сторону России». «Одновременно с подписанием контрактов украинская власть вернула два российских телеканала в свое информпространство. Речь идет именно о каналах, которые получили печальную известность системным искажением освещения ситуации в Украине. Кроме того, разговоры о возможной «сдаче» авиационной отрасли нашли свое подтверждение в обнародованных СМИ проектах двусторонних договоров» - отметил И.КРИЛЬ.
По мнению председателя «Единого Центра», наихудшим является то, что для удовлетворения аппетитов Кремля Украина может на безальтернативных условиях распрощаться с такими стратегическими предприятиями, как «Лугансктепловоз», Одесским припортовый, «Укртелеком». «Первой ласточкой является обращение правительственных чиновников об отмене указа предыдущего главы государства о запрещении приватизации стратегических объектов. Вероятно, следующим шагом станет выписывание условий приватизации этих объектов под российского инвестора» - отметил И.КРИЛЬ.
По словам политика, по сравнению с такими стратегическими потерями, как пролонгация базирования ЧФ, такая «мелочь», как установление памятников Сталину и “советизация” Украинского государства, имеют вид детских шалостей. «Фактически украинская власть накрыла россиянам щедрый стол, на котором есть все: и первые блюда, и вторые, и даже десерт с компотом» - заявил И.КРИЛЬ.