Криль: Янукович накрыл россиянам щедрый стол с десертом и компотом

Председатель партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ заявляет, что власть должна обнародовать весь перечень уступок России за снижение цены на газ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

По словам И.КРИЛЯ, события последних дней показали, что стодолларовая скидка от «Газпрома» будет оплачена Украиной не только Черноморским флотом. По мнению И.КРИЛЯ, уже в ближайшее время может оказаться, что ЧФ – далеко не главная и не последняя уступка Украины северному соседу.

Политик отметил, что «еще не успели высохнуть чернила на кабальных газовых соглашениях, как стало известно о широких жестах в сторону России». «Одновременно с подписанием контрактов украинская власть вернула два российских телеканала в свое информпространство. Речь идет именно о каналах, которые получили печальную известность системным искажением освещения ситуации в Украине. Кроме того, разговоры о возможной «сдаче» авиационной отрасли нашли свое подтверждение в обнародованных СМИ проектах двусторонних договоров» - отметил И.КРИЛЬ.

По мнению председателя «Единого Центра», наихудшим является то, что для удовлетворения аппетитов Кремля Украина может на безальтернативных условиях распрощаться с такими стратегическими предприятиями, как «Лугансктепловоз», Одесским припортовый, «Укртелеком». «Первой ласточкой является обращение правительственных чиновников об отмене указа предыдущего главы государства о запрещении приватизации стратегических объектов. Вероятно, следующим шагом станет выписывание условий приватизации этих объектов под российского инвестора» - отметил И.КРИЛЬ.

По словам политика, по сравнению с такими стратегическими потерями, как пролонгация базирования ЧФ, такая «мелочь», как установление памятников Сталину и “советизация” Украинского государства, имеют вид детских шалостей. «Фактически украинская власть накрыла россиянам щедрый стол, на котором есть все: и первые блюда, и вторые, и даже десерт с компотом» - заявил И.КРИЛЬ.