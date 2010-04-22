Россия решила активнее заняться украинской трубой
11:55, 22 апреля 2010Политика
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Подкомитету дали поручение
Россия и Украина интенсифицируют работу по созданию консорциума для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), сообщил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО журналистам.
Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы поручили российско-украинскому подкомитету по сотрудничеству интенсифицировать работу, в том числе по консорциуму для модернизации ГТС. Мы от этой идеи не отказываемся", - сказал Шматко.
Напомним, ранее украинское правительство заявляло о готовности инициировать создание газового консорциума с Россией и ЕС для совместного управления газотранспортной системой.
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