Приграничные области Украины и России подписали Декларацию

Сегодня в Харькове руководители приграничных областей Украины и России подписали Декларацию о сотрудничестве между приграничными регионами двух государств.

Как передает корреспондент УНИАН, стороны договорились, в частности, о партнерском взаимодействии между приграничными регионами в сферах экономики, науки, культуры, медицины, образования, туризма, молодежной политики и спорта.

Губернаторы договорились также способствовать обмену опытом и информацией в сфере подготовки и проведения спортивных и культурных мероприятий, экономических и туристических форумов, развития путей транспортного сообщения.

Кроме того, стороны договорились о проведении общих мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне,

Декларацию подписали губернаторы Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края РФ и председатели Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Луганской, Запорожской облгосадминистраций и Совета министров Автономной Республики Крым.