Медведько объяснил: дело против Цушко закрыли по показаниям Цушко

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО отрицает политический подтекст в закрытии уголовного дела против министра экономики Василия ЦУШКО.

Об этом он сообщил в интервью «Комсомольской правде в Украине».

«Хочу вам со всей ответственностью сказать, что дело возбудили без надлежащей проверки. Да и ситуация была, по правде говоря, неординарная. Представьте себе: идет коллегия Генеральной прокуратуры, сидит генпрокурор Святослав ПИСКУН, члены коллегии, тут заходят представители Виктора ЮЩЕНКО и с порога нам говорят: «Собирайте вещи. Назначен новый исполняющий обязанности генпрокурора Виктор ШЕМЧУК». Все были ошеломлены. Обычно это делалось по-другому: Президент приглашал генпрокурора и предлагал подать рапорт об отставке. А тут, оказалось, есть решение суда о восстановлении в должности генпрокурора Святослава ПИСКУНА и в то же время есть указ Президента о назначении на этот же пост Виктора ШЕМЧУКА», – отметил генпрокурор.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, пока пытались понять, что к чему, в МВД поступил сигнал о захвате Генеральной прокуратуры. «Министр отреагировал, как и должен был, - направил спецподразделение, лично прибыл. Началась суматоха. После этого без допроса Василия ЦУШКО вынесли постановление о привлечении его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Но он не являлся на допросы: уехал из Украины и вот только во время этой президентской избирательной кампании приехал в Одессу», – сказал генпрокурор.

«Следователь вызвал ЦУШКО, и он дал показания, которые подтвердили, что в его действиях не было состава преступления. Исходя из этого и принято решение о прекращении уголовного дела. И как бы ни связывали это с политикой - связь отсутствует», – считает А.МЕДВЕДЬКО.

Справка УНИАН. В связи с захватом 24 мая 2007 года здания Генеральной прокуратуры были возбуждены несколько уголовных дел, в частности, по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствия сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ в исполнении служебных обязанностей.

26 сентября 2007 года В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилинном. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генпрокуратуры 27 мая.

30 сентября 2007 года В.ЦУШКО принял решение об отставке с должности министра в связи с ухудшением состояния здоровья.

После этого СМИ сообщали, что В.ЦУШКО лечится за границей.

10 марта 2010 г. пресс-служба ГПУ сообщила, что Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры завершило досудебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра внутренних дел Украины В.ЦУШКО.

11 марта Верховная Рада Украины назначила В.ЦУШКО министром экономики Украины.