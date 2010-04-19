Верят ли украинцы в угрозы свободе слова и демократии (опрос)

Украинцы считают, что свободе слова и демократии ничто не угрожает, и хотят видеть власть более ответственной.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина по итогам годовой программы социологических исследований «Автопортрет Украины 2010», сообщили УНИАН в этом Институте.

Согласно итогам программы, более половины респондентов ответили положительно на вопрос «Опасаетесь ли Вы, что в ближайшее время в Украине может быть угроза свободе слова и демократии?». В частности, ответили «точно нет» 33,2% опрошенных и «скорее нет» - 21,4%.

Кроме того, эксперты Института Горшенина отмечают, что украинцы сегодня хотят видеть власть более ответственной. Подавляющее большинство опрошенных граждан (81,3%) считают, что политические партии должны нести ответственность за деятельность своих народных депутатов. Считает, что такой ответственности политических партий быть не должно, только каждый десятый опрошенный (11,9%)

Шеф-редактор портала «Левый берег» Соня КОШКИНА, комментируя Институту Горшенина вышеприведенные данные, отметила, что сегодня многие не осознают угроз, которые существуют даже в странах с намного более развитой демократии. «У украинцев просто пока нет понимания того, что свобода слова в стране - не менее важный залог персонального благополучия каждого гражданина, чем, допустим, цены на хлеб, показатели инфляции, наличие рабочих мест и возврат долгов Сбарбанка», - подчеркнула она. С.КОШКИНА уверена, что осознание простого факта: «независимые СМИ – лучшие «сдержки и противовесы» власти, которые выстраивает не сама власть - общество - судя по полученным цифрам - придет, в лучшем случае, к следующему поколению».

***Киевский Институт проблем управления имени Горшенина объединяет ведущих украинских специалистов в сфере PR, политического консалтинга, экспертов в области международных отношений, финансового и правового регулирования, историков и философов, методологов и специалистов в сфере массмедиа и рекламы.

Состав Стратегического совета Института Горшенина: Мирослав ПОПОВИЧ, Сергей ТИГИПКО, Александра КУЖЕЛЬ, Борис ТИМОНЬКИН, Александр ШЛАПАК, Игорь ЮШКО, Владислав ИНОЗЕМЦЕВ (Россия), Стефан ФУКС (Франция), Лоран ДОНДЕ (Франция). Координатор Стратегического совета - Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.