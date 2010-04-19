Одесский губернатор отказался от единственной газеты на украинском

В правлении Национального союза журналистов Украины вызвало удивление одностороннее решение новоназначенного губернатора Одесской области Эдуарда МАТВИЙЧУКА о выходе облгосадминистрации из состава учредителей единственной в регионе украиноязычной газеты «Чорноморські новини».

Об этом говорится в заявлении председателя НСЖУ Игоря ЛУБЧЕНКО, копия которого есть в распоряжении УНИАН.

Как подчеркнул руководитель Союза журналистов, этот шаг губернатора «никак не был согласован с другим учредителем - трудовым коллективом редакции».

«Удивляет уже именно такой недемократический подход руководителя области к проблеме жизнедеятельности прессы, - отмечает председатель НСЖУ. - Что - мнение людей, которые столько лет выпускали и выпускают «Чорноморські новини», для него ничего не значит? И не нужно было встретиться с ними, обсудить проблему, объяснить свой шаг и найти общее решение?»

«Господину главе облгосадминистрации нужно было бы знать, - акцентируется в документе, - что выйти из числа соучредителей одна сторона может лишь при согласии другой. Это - во-первых».

Во-вторых, отметил И.ЛУБЧЕНКО, «проведя подписку на 2010 год, облгосадминистрация и редакционный коллектив тем самым подтвердили своим читателям, что они будут получать издание до 1 января 2011 года. Как выйти из этой ситуации?».

Однако «возникают и другие вопросы, - замечает И.ЛУБЧЕНКО. - С превращением газеты в издание трудового коллектива журналисты теряют право на получение пенсии, приравненной к пенсии государственного служащего. Но законы Украины не позволяют суживать права граждан. Как думает глава облгосадминистрации выйти из создавшейся ситуации?».

Печатные средства массовой информации, основанные органами власти, находятся на пороге реформирования, констатируется в документе. Проект соответствующего закона предусматривает «решение имущественных проблем редакций, пенсионного обеспечения их сотрудников. Он, к сожалению, еще не одобрен Верховной Радой. Так зачем ставить телегу впереди коня?», - отметил руководитель НСЖУ.

Подытоживая приведенные аргументы, председатель Национального союза журналистов призвал Э.МАТВИЙЧУКА «отменить решение о выходе Одесской облгосадминистрации из состава соучредителей «Чорноморських новин», отметив, что НСЖУ «внимательно будет следить за развитием событий».