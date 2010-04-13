Эксперт: Россия будет увязывать вопрос о ЧФ с ценой на газ

Директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ считает, что Россия будет увязывать вопрос о продлении пребывания своего Черноморского флота на территории Украины после 2017 года с вопросом цены на российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КОРНИЛОВ сказал на пресс-конференции «Активизация украинско-российского диалога» в Киеве.

По его словами, проблема Черноморского флота сейчас приобретает огромное значение и будет обсуждаться на встречах всех уровней.

По мнению В.КОРНИЛОВА, уже сейчас Россия будет ставить вопрос перед Украиной о пересмотре соглашения об условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины в части даты. «Если этот вопрос будет решен положительно для российской стороны, то тут действительно можно говорить о широком спектре преференций, в том числе экономического характера для Украины со стороны Российской Федерации, и здесь может быть увязан с этим вопросом вопрос цены на газ», - сказал он.

По словам В.КОРНИЛОВА, пребывание ЧФ на территории Украины после 2017 года является принципиальным вопросом. «Если Украина остается на позиции, что 2017 год это конечная дата, или будет говорить о том, что давайте поживем лет 5-6 и посмотрим, а там уже будем садиться за стол переговоров, то, может быть, и не имеет смысла тогда вся эта инвентаризация. Зачем сейчас садиться за стол переговоров по сложным техническим вопросам, если через несколько лет все это вообще потеряет всякий смысл», - добавил он.