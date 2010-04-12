Тимошенко хочет знать, какими интересами Украины торгует Янукович

Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО требует, чтобы украинская власть обнародовала предложения для России в обмен на уменьшение цен на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила: “Нас беспокоят заявления, которые делает правительство ЯНУКОВИЧА по авиационной отрасли, по созданию консорциума и относительно объектов ядерной энергетики”.

По ее словам, оппозиция требует, чтобы «действующая власть – ЯНУКОВИЧ и его правительство - четко объявили, какими национальными интересами они торгуют и пренебрегают для того, чтобы получить, как они говорят, уменьшение цены на природный газ».

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, соглашение, «которое было составлено по снабжению природного газа в Украину, отвечает всем европейским стандартам, и оно полностью обеспечивает рыночную стабильную цену на газ».

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что народ Украины должен знать, какие предложения делаются Российской Федерации в обмен на уменьшение цены на газ.

При этом, по ее словам, “унижать, а тем более изменять национальным интересам Украины, безусловно, никто не позволит, и в первую очередь оппозиционные силы, работающие в парламенте”.