Сивкович ищет злоупотребления в судебной администрации

Вице-премьер-министр Украины по силовым вопросам Владимир СИВКОВИЧ поручил Главному контрольно-ревизионному управлению, МВД и ГНА проверить деятельность Государственной судебной администрации на предмет финансовых злоупотреблений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, так, по результатам аудита Счетной палаты ГСА лишь за 2007-2009 годы использовала более 106 миллионов гривен на цели, которые непосредственно не связаны с возмещением расходов на информационно-техническое обеспечение судебных процессов.