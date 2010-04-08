Генпрокуратура: Тимошенко отказалась подписать свои показания

Генеральная прокуратура Украины отказала в возбуждении уголовного дела по заявлениям лидера объединенной оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО о фактах взяточничества в Конституционном Суде Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, ведомство провело проверку по распространенным в средствах массовой информации заявлениям Ю.ТИМОШЕНКО и другим обращениям относительно фактов взяточничества в Конституционном Суде Украины с целью принятия определенного решения по делу о формировании коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

“В ходе проверки Ю.ТИМОШЕНКО предоставила объяснения в Генеральной прокуратуре Украины, однако конкретных фактов взяточничества не указала. Каких-либо документов о конкретных лицах, которые предлагали взятки, а также судьях Конституционного Суда Украины, которые их получали, Юлия ТИМОШЕНКО не предоставила. При этом от подписания собственных объяснений она отказалась”, - говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки факты взяточничества в Конституционном Суде Украины не подтвердились, в связи с чем Генеральной прокуратурой Украины 08.04.2010 в возбуждении уголовного дела по фактам получения и дачи взятки отказано на основании п. 1 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Украины из-за отсутствия события преступлений, предусмотренных статьями 368 и 369 Уголовного кодекса Украины.

Пока проверка утверждений относительно вмешательства в деятельность Конституционного Суда и оказания давления на его судей с целью добиться вынесения неправосудного решения продолжается. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что представители Партии регионов по одному вызывают членов КС и требуют или принять решение о том, что коалиция и правительство являются легитимными, или избрать другие варианты. Первый вариант – написать заявление об увольнении по собственному желанию, второй - получить 1 млн. дол. за принятие решения о конституционности создания коалиции.

7 апреля Ю.ТИМОШЕНКО посетила по вызову Управление поддержки государственного обвинения в судах Генпрокуратуры для дачи объяснений относительно ее заявления о возможном подкупе судей Конституционного Суда Украины.

Сегодня, 8 апреля, газета «КоммерсантЪ-Украина» со ссылкой на заместителя генпрокурора Виктора КУДРЯВЦЕВА сообщила, что Генеральная прокуратура Украины проводит проверку информации не только о подкупе судей Конституционного Суда при принятии решения о легитимности коалиции, но и факт возможного вмешательства Ю.ТИМОШЕНКО в деятельность суда.

Также сегодня было обнародовано решение Конституционного Суда Украины, согласно которому отдельные народные депутаты, в частности те, которые не состоят во фракциях, инициировавших создание парламентской коалиции, имеют право входить в состав коалиции.