За Портнова перед Януковичем хлопотали «старшие братья» из Кремля?
И он же станет источником конфликтов?
|Андрий ПОРТНОВ
Издание допускает, что за А.ПОРТНОВА перед Виктором ЯНУКОВИЧЕМ хлопотали «старшие братья» из Кремля, которым этого «бютовця» мог рекомендовать кум Владимира ПУТИНА Виктор МЕДВЕДЧУК.
Как пишут «Комментарии:», одной из задач А.ПОРТНОВА будет окончательный разгром оплота Юлии ТИМОШЕНКО в судебной ветви власти.
Кроме того, отмечает еженедельник, А.ПОРТНОВ может стать еще одним переговорщиком с Россией -- в Кремле ему благоволят больше, и именно он обеспечивал отбор у «газовой группы» пресловутых 11 млрд. кубометров газа.
В частности из-за этого, подчеркивают «Комментарии:», А.ПОРТНОВ становится «естественным» конкурентом еще одного заместителя Сергея ЛЁВОЧКИНА - Елены ЛУКАШ, которая завязана на «газовой группе» и представляет интересы В.ЯНУКОВИЧА в Конституционном Суде Украины.
В целом же, констатирует издание, с назначением А.ПОРТНОВА можно прогнозировать появление новых линий конфликтов в Партии регионов. Например, появление А.ПОРТНОВА в команде Президента вряд ли порадует Сергея КИВАЛОВА, который, будучи председателем профильного комитета ВР, скорее всего, рассчитывал получить полный контроль над формированием судейского корпуса Украины.