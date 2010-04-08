За Портнова перед Януковичем хлопотали «старшие братья» из Кремля?

Назначение народного депутата от БЮТ Андрея ПОРТНОВА заместителем главы Администрации Президента Украины и ответственным за судебную реформу удивило не столько его бывших политических соратников, сколько самих «регионалов». Ведь у них и так хватает юридических «ртов» и лишний инородный «едок» ни к чему, пишет еженедельник «Комментарии:».

Издание допускает, что за А.ПОРТНОВА перед Виктором ЯНУКОВИЧЕМ хлопотали «старшие братья» из Кремля, которым этого «бютовця» мог рекомендовать кум Владимира ПУТИНА Виктор МЕДВЕДЧУК.

Как пишут «Комментарии:», одной из задач А.ПОРТНОВА будет окончательный разгром оплота Юлии ТИМОШЕНКО в судебной ветви власти.

Кроме того, отмечает еженедельник, А.ПОРТНОВ может стать еще одним переговорщиком с Россией -- в Кремле ему благоволят больше, и именно он обеспечивал отбор у «газовой группы» пресловутых 11 млрд. кубометров газа.

В частности из-за этого, подчеркивают «Комментарии:», А.ПОРТНОВ становится «естественным» конкурентом еще одного заместителя Сергея ЛЁВОЧКИНА - Елены ЛУКАШ, которая завязана на «газовой группе» и представляет интересы В.ЯНУКОВИЧА в Конституционном Суде Украины.

В целом же, констатирует издание, с назначением А.ПОРТНОВА можно прогнозировать появление новых линий конфликтов в Партии регионов. Например, появление А.ПОРТНОВА в команде Президента вряд ли порадует Сергея КИВАЛОВА, который, будучи председателем профильного комитета ВР, скорее всего, рассчитывал получить полный контроль над формированием судейского корпуса Украины.