Табачник в Москве будет говорить о победе над фашизмом

Сегодня в Москве министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК примет участие в Международной конференции, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь министра образования и науки Украины Маргарита ВЕЛЬКОВА.

Пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Александр КАЛУГИН сообщил, что пленарное заседание конференции пройдет в "Доме Пашкова" Российской государственной библиотеки. Кроме того, состоятся круглые столы экспертов в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе.

Тема форума - "Победа над фашизмом в 1945 году: ее значение для народов СНГ и мира", девиз - "Мы победили вместе!", под которым проходит и Год ветеранов в СНГ.

По информации А.КАЛУГИНА, мероприятие состоится в рамках председательства России в СНГ и в соответствии с межгосударственным Планом основных мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы конференции - Министерство образования и науки России, Российская Академия наук, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

«Эта конференция - одно из наиболее представительных мероприятий по теме Великой Победы, состоявшихся в СНГ в последние годы. Среди участников - президенты и вице-президенты национальных академий наук Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Украины, руководители министерств и ведомств стран Содружества, молодежные лидеры Союза поисковых отрядов стран СНГ», - сообщил он.

В работе конференции также принимают участие авторитетные зарубежные эксперты из стран Балтии, а также Великобритании, Германии, Польши, США, КНР.

На пленарном заседании и круглых столах будут обсуждаться актуальные темы: уроки войны и современные угрозы миру; вклад народов Советского Союза в Победу над фашизмом; память о войне и объективное отображение ее истории; опыт и ценности союзничества; послевоенное устройство мира и приверженность идеалам ООН; наследие Победы и преемственность поколений.

По завершении конференции планируется принять итоговый документ.

Для участников и гостей конференции организован ряд экспозиций, в том числе уникальная выставка из вновь открытых архивных материалов. Содействие в ее организации оказали Росархив, Минобороны, МИД России и архив Президента России.

Также в рамках конференции пройдет специальное заседание Международной Ассоциации институтов истории стран СНГ.