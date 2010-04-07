В ближайшее время сменится руководство во Львове и Чернигове

Министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ пообещал, что процесс формирования исполнительной ветви власти в государстве завершится самое большее через две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Кировограде, представляя нового главу облгосадминистрации Сергея ЛАРИНА.

По словам министра, за 10 дней, максимум за две недели, будут назначены главы всех районных государственных администраций.

Также А.ТОЛСТОУХОВ сообщил, что в ближайшее время состоится смена руководства Львовской и Черниговской областей.

Он отметил, что кадровая политика новой власти исключает люстрацию или преследование по политическим мотивам.

«Невзирая на то, что нам, как и раньше, пророчили провал, государственные программы Президента будут выполняться. Сейчас еще неделю поговорят о решении Конституционного Суда и уймутся. Хорошо, что уже никто не кричит о массовых фальсификациях. Мы сказали, что наведем порядок, и сделаем это», - заявил А.ТОЛСТОУХОВ.