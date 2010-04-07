В Астане началась встреча Януковича с Назарбаевым тет-а-тет

В Астане во дворце Президента Казахстана “Акорда” началась встреча глав двух государств Виктора ЯНУКОВИЧА и Нурсултана НАЗАРБАЕВА в формате “один на один”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в резиденции Президента Казахстана состоялась официальная церемония встречи В.ЯНУКОВИЧА и Н.НАЗАРБАЕВА. Военный оркестр исполнил гимны обеих стран, лидеры государств осмотрели строй воинов Почетного караула.

После этого во дворце “Акорда” началась встреча глав государств в формате «с глазу на глаз». По ее завершению под председательством В.ЯНУКОВИЧА и Н.НАЗАРБАЕВА начнутся украинско-казахские переговоры в расширенном составе официальных делегаций.

Как сообщал УНИАН, в составе украинской делегации - глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр по вопросам топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК, генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ.