Эксперт: два десятка бютовцев могут сбежать к Януковичу

Объявление лидером БЮТ Юлией Тимошенко чисток в ее команде является "реагированием заранее".

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире 5 канала.

"Понятно, что будут новые "тушки", которые будут переходить на сторону противника. Поэтому объявлена чистка. Не просто они будут уходить из фракции. Нет. Их будут вычищать", - отметил он.

При этом эксперт подчеркнул: "Нельзя вычищать, выгоняя из фракции. Потому что тогда можно увеличить количество внефракционных депутатов, которые потом создадут фракцию или отдельную депутатскую группу, а это будет не в интересах БЮТ".

По словам Фесенко, скорее всего, состоится "партийная чистка" и реорганизация руководства фракции.

Он отметил, что в ближайшее время "отойти от фракции могут где-то десятка два депутатов".

Он также подчеркнул, что у Тимошенко есть риск "потери партийный кошельков". "Представители крупного бизнеса будут искать определенных лояльных отношений с новой властью", - заявил политолог.

"Я не исключаю давления на отдельных бизнесменов. В интересах новой власти финансово ослабить своих главных противников", - сказал Фесенко, добавив, что "конкретных наездов" не будет.

По словам эксперта, "группы риска" для БЮТ - это группы главы Верховного Суда Василия Онопенко и депутата Богдана Губского.

Кроме того, комментируя назначение БЮТовца Андрея Портнова на должность заместителя главы администрации президента, Фесенко отметил: "У Портнова были определенные обиды на руководство БЮТ, у него были конфликты во фракции, в частности с группой Онопенко".

Он назвал этот шаг Портнова закономерным, добавив, что это также является "ударом" для Тимошенко: "Назначение его в команду Януковича на высокий пост в администрации президента - это серьезный удар по позициям Юлии Владимировны".

Политолог также рассказал, что "в кулуарах поговаривают, что якобы снова активизировались люди, которые выступают за восстановление стратегических отношений между Партией регионов и БЮТ". "И кто знает, возможно, такой переход Портнова - это один из шагов на будущее", - сказал Фесенко.

Вместе с тем он считает, что "Тимошенко и Янукович не готовы к такому союзу".

Также эксперт отметил, что "назначение Портнова на должность куратора судебной реформы - это очень неприятная новость для Онопенко", ведь это может означать, что произойдет "существенное сокращение полномочий Верховного Суда".

Украинская правда