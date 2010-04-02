Генпрокуратура приостановила расследование дела об отравлении Ющенко

Генеральная прокуратура Украины приостановила расследование дела об отравлении экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, пока прокурор по надзору не изучит его материалы.

Эту информацию УНИАН подтвердил заместитель генпрокурора Виталий ЩЁТКИН, в надзор которого недавно было передано это дело, а также дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

"Это действительно так. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом прокурор имеет право изучить материалы дела перед тем, как предпринимать те или иные следственные действия. С учетом того, что на сегодняшний день следователь и ее группа не дают нам эти материалы, мы решили приостановить дело до изучения материалов. А затем будем продолжать", - сказал он.

В то же время на вопрос, как долго будет длиться пауза в расследовании, В.ЩЁТКИН ответил, что не может точно указать срок, поскольку руководитель следственной группы Галина КЛИМОВИЧ до 19 апреля находится в отпуске. “Если сегодня дадут материалы – завтра начнем изучать”, - сказал заместитель генпрокурора.