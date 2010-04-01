У Тимошенко поняли, что ВР в нынешнем виде протянет до 2012 года

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ считает, что парламент в нынешнем составе проработает до 2012 года.

Об этом он заявил в интервью «Левому берегу», отвечая на вопрос, как станет развиваться ситуация в Верховной Раде Украины, если Конституционный Суд примет нейтральное решение в вопросе формирования коалиции при участии фракций и отдельных депутатов.

«В парламенте? Этот парламент, на мой взгляд, проработает до 2012 года – весь положенный срок. В стране будет стабильно. Будет президент, пропрезидентское правительство и большинство в парламенте», - сказал А.ПОРТНОВ.

По его мнению, «о досрочных парламентских выборах говорить не стоит, не надо пугать беззащитных депутатов. А вот отмена выборов в местные советы, назначенных на 30 мая, является, по моему убеждению, актом неконституционным. Сейчас в КСУ находится соответствующее представление депутатов».

Как отметил А.ПОРТНОВ, «согласно законодательству о местном самоуправлении, выборы в местные советы должны пройти в четко обозначенное время – после окончания срока, на который были избраны депутаты. Срок прошел – соответствующее постановление ВР проголосовала (опять-таки, авторства ПОРТНОВА–ЛАВРИНОВИЧА, – «ЛБ»). Его отмена и является сегодня предметом спора».

«Конечно, откладывая местные выборы, парламент руководствовался соображениями политической целесообразности, - говорит депутат. - Хотя бы потому, что для проведения кампании к 30 мая формировать избиркомы надо было в феврале – когда еще не закончилась президентская гонка. Были, очевидно, и другие мотивы…»

В любом случае, по мнению А.ПОРТНОВА, «ничье решение, в том числе – КСУ, который, кстати, с ним не торопится, не повлияет на то, чтоб местные выборы состоялись в положенное время».