Солана советует Януковичу играть по правилам, а не играть с ними

Бывший верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА считает, что Украина должна выполнить требования Международного валютного фонда, чтобы приблизиться к Европейскому Союзу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время очередного заседания Дипломатического клуба, организованного по совместной инициативе с Фондом Арсения ЯЦЕНЮКА Open Ukraine и Фондом Виктора ПИНЧУКА.

«Нужно удовлетворить требования МВФ для того, чтобы приближаться к ЕС», - сказал Х.СОЛАНА.

Он также подчеркнул необходимость проведения реформ. По словам Х.СОЛАНЫ, некоторые реформы можно было провести раньше, но если это не было сделано, то необходимо их проводить сейчас. Х.СОЛАНА отметил, что такие реформы будут сложными, но «лучше это сделать сейчас жестким путем, чем никогда не делать».

Кроме того, он отметил, что украинская власть должна помнить, что она является членом Всемирной торговой организации. «Используйте это и не начинайте другие переговоры, которые не принимают во внимание тот факт, что вы являетесь членом ВТО», - сказал Х.СОЛАНА.

Также он подчеркнул необходимость проведения в Украине политических реформ.

«Думаю, что всю эту дискуссию вокруг Конституции нужно закончить. Необходимо принять решение относительно Конституции, довести эту работу до конца и идти дальше», - сказал он.

«Вы любите играть с правилами, а не играть по правилам. А вы должны играть по правилам. Это необходимость, если вы хотите действительно идти вперед», - добавил Х.СОЛАНА.

Как сообщал УНИАН, 30 марта председатель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН заявил, что считает необходимым возобновить действующую программу сотрудничества с Украиной или разработать новую программу.

В свою очередь директор Европейского департамента МВФ Марек БЕЛКА заявил, что продолжение сотрудничества Фонда и Украины потребует от украинского правительства соблюдения ряда условий, в частности, ограничения бюджетного дефицита. По словам М.БЕЛКИ, необходимо также продолжить реформу финансового сектора и навести порядок в газовом секторе страны. "В целом, ничего нового, но без этого устойчивый рост в Украине не возобновится", - отметил представитель МВФ.

Касаясь газового сектора Украины, он заявил, что МВФ ожидает реализации двух базовых условий: внутренние цены на газ будут доведены до уровня, который покрывает его себестоимость, а также будет обеспечена прозрачность газового сектора.