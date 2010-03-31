Перебежчики из БЮТ и НУ-НС в коалицию не считают себя предателями

Депутаты от БЮТ и НУНС, вошедшие во вторник в коалицию, не считают себя предателями своих политсил.

30 марта парламентскую коалицию "Стабильность и реформы" пополнили три представителя оппозиционных фракций - депутаты от БЮТ Валентин Зубов и Олег Малич и депутат от НУНС Сергей Василенко. Теперь в коалиции 238 человек, пишет "Коммерсант-Украина".

Бывший член партии "Фронт змин" Василенко заявил газете, что он изначально строил планы вхождения во власть вместе с лидером "Фронта змин" депутатом Арсением Яценюком.

"Если бы Яценюк, помимо должности премьер-министра и постов в экономическом блоке правительства, не потребовал у Януковича губернаторских должностей, мы вошли бы во власть большинством фракции НУНС", - сказал Василенко.

"Я не вижу себя разрушителем страны - если Яценюк вдруг поменял свои планы, то я нет", - сказал депутат, который 11 марта проголосовал за назначение Кабинета министров "регионала" Николая Азарова, за что на следующий день был лишен партбилета.

Зубов сказал, что решение войти в коалицию далось ему тяжело. "Меня вынудили принять такое решение. Помимо прочего, я устал от войны и хочу спокойной жизни. Больше ничего сказать не могу", - заявил он.

Дозвониться до Малича изданию не удалось.

По оценкам первого заместителя председателя фракции БЮТ Андрея Кожемякина, в ближайшее время коалицию могут пополнить еще трое его коллег.

"К сожалению, иуды в нашей фракции есть, но чем больше их проявится сейчас, тем фракции будет лучше в будущем. Думаю, перейти в коалицию готовятся еще три человека, но называть их фамилии я не буду. Может, они передумают", - сказал Кожемякин.

Заместитель главы фракции НУНС Тарас Стецькив также считает, что в его фракции еще есть депутаты, желающие присоединиться к большинству. "Я не исключаю, что несколько депутатов еще пополнят когорту предателей", - отметил он.

По словам Стецькива, таких депутатов исключат из фракции. В БЮТ же, помимо этого, намерены лишить перебежчиков депутатских мандатов.

"Мы считаем подписи членов БЮТ под коалиционным соглашением их заявлениями о выходе из фракции. Таким образом, мы будем готовить документы в Центризбирком, чтобы эти "тушки" были лишены права входить в нашу политическую силу", - сказал Кожемякин.

Как известно, с момента формирования коалиции в нее уже вошли 6 депутатов БЮТ.

Украинская правда